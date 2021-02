Le motoneigiste disparu en Mauricie a été retrouvée

Le motoneigiste porté disparu dimanche soir, en Mauricie, a été retrouvé sain et sauf.

L'homme dans la soixantaine a quitté son domicile en milieu d'après-midi pour une balade dans la ZEC Tawachiche, dans la MRC de Mékinac.

Celui-ci devait revenir à l'heure du souper, mais n'est finalement jamais rentré. Inquiets, ses proches ont signalé sa disparition vers 20h30.

« Immédiatement, des recherches ont été effectuées par nos policiers à motoneige et l'hélicoptère des forces armées canadiennes a survolé les lieux, sans succès », raconte Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les démarches ont été interrompues pour la nuit et ont pu reprendre ce lundi matin. C'est à ce moment que l'homme a été localisé par des policiers à motoneige. Même s'il a passé plus de 12 h en forêt et au froid, il se porte bien selon la Sûreté du Québec.

Les circonstances entourant sa disparition demeurent inconnues pour le moment.

Zec Tawachiche