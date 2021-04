Le MTQ investira 174 M$ sur les routes de la Mauricie d'ici 2023

Le MTQ investira 174 millions de dollars sur les routes de la Mauricie d'ici deux ans. Plus de 80 projets seront ainsi réalisés sur l'ensemble du territoire.

Une enveloppe de 81 M$ sera destinée à l'asphaltage des chaussées et une autre de 76 M$ pour des structures en bon état.

L'un des plus importants projets sera la réfection de la route 153 à Saint-Boniface entre la 3e avenue et le chemin des Laurentides. Les travaux débuteront cette année et devraient s'étirer jusqu'en 2023. Ce projet nécessitera des investissements évalués entre 5 et 10 M$.

Les travaux de réparation du pont Laviolette se poursuivront également dès la fin du mois. Ceux-ci entraineront de nouveau la fermeture complète du lien qui unit la Mauricie au Centre-du-Québec du lundi au jeudi, de minuit 30 à 2h ainsi que de 3h à 4h30 à compter de la nuit du 25 au 26 avril.

La bande centrale de l'autoroute 40 au centre-ville de Trois-Rivières sera aussi refaite entre les boulevards des Récollets et des Chenaux. Ces travaux de réparation avaient débuté l'été dernier.

Le MTQ prévoit aussi procéder à l’asphaltage de plus de 40 km sur la route 159 dans les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Prosper-de-Champlain, Saint-Stanislas, Saint-Tite, Grandes-Piles et Saint-Roch-de-Mékinac. La route 138 aura droit au même traitement sur plus de 35 km, cette fois dans les municipalités de Louiseville, Yamachiche, Trois-Rivières, Champlain, Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade.