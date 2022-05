Le niveau de la rivière Saint-Maurice stabilisé…pour le moment

La route 155 entre Shawinigan et La Tuque vivait d’importantes inondations mercredi au kilomètre 98 en raison des précipitations en début de semaine.

Des travaux de rehaussement de la route ont été effectués depuis pour permettre aux voitures de circuler. Bien que la situation soit stabilisée, la ville de La Tuque demande de ne pas se rendre sur place au cours des prochains jours.

« On demande à la population de ne pas aller sur l’eau en embarcation. On sait qu’on a une belle fin de semaine qui approche, mais ce n’est pas une bonne idée. » Bernard Létourneau, conseilleur en sécurité civile

La Marina de Trois-Rivières et certains clubs nautiques ont également suspendu leurs activités. Il n’est maintenant plus possible pour les bateaux de s’amarrer à la marina. La mise à l’eau des bateaux est également interdite, et ce pour une période indéterminée.

À surveiller en fin de semaine pour la crue des eaux

Avec les précipitations prévues pour la fin de semaine, la rivière Saint-Maurice est sans doute celle qui inquiète le plus la sécurité civile. Le lac Saint-Pierre et la rivière Croche seront à surveiller également.

« La rivière Saint-Maurice nous inquiète. Pour l’instant elle est stable, mais avec ce qui peut nous tomber sur la tête en fin de semaine on va être vraiment plus aux aguets. » Bernard Létourneau, conseilleur en sécurité civile

Le secteur Parent à La Tuque est aussi touché par les inondations. De même que les quartiers de Beau-Rivage et de l’Ermitage.

Un texte d'Alice Trahan