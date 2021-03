Le nombre de cas actifs de la Covid parmi les plus bas en Mauricie-CDQ

Après avoir observé des pointes de 32 nouveaux cas de Covid-19 vendredi et 22 samedi, la région enregistre 11 nouveaux cas seulement dimanche.

Pour l'instant, la région n'observe pas une flambée de nouveaux cas comme c'est le cas ailleurs au Québec. Le nombre de cas actifs par 100 mille habitants est d'ailleurs parmi les plus bas des régions en zone orange. Avec un taux de 28,6 cas actifs par 100 mille habitants, la région obtient le 2e meilleur résultat dépassée seulement par la région de l'Estrie à 25,8. Le nombre d'hospitalisations est par ailleurs en baisse, alors que l'on retrouve 5 personnes à l'unité Covid.

Vaccination

Le portail Clic santé a connu quelques ratés en fin de semaine rendant inaccessibles les plages de rendez-vous. La situation est finalement rentrée dans l'ordre dimanche. Plus de 65 mille personnes ont jusqu'ici reçu au moins une dose du vaccin dans la région. Au Québec, plus de 1,1 million de doses ont été administrées. De nouvelles plages horaires devraient être offertes cette semaine pour les personnes qui n'auraient toujours pas obtenu de place.

Rassemblements illégaux

Le retour du temps chaud semble coincider avec une recrudescence du nombre d'infractions pour des rassemblements illégaux. Les policiers de Trois-Rivières ont remis 13 constats dans la nuit de vendredi à samedi et 11 le lendemain. Samedi, deux rassemblements ont été démantelés et le nombre de constats aurait pu être beaucoup plus élevé mais plusieurs des fêtards ont pris la poudre d'escampette à l'arrivée des policiers. Une contravention pour non-respect du couvre-feu a également été signifiée.