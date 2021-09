Le nouveau Colisée de Trois-Rivières s'appellera le Colisée Vidéotron

L'organisation des Lions de Trois-Rivières et la Ville ont dévoilé le nom que portera dorénavant le nouveau Colisée, qui ouvrira ce weekend: le Colisée Vidéotron.

La diffusion des matchs de la nouvelle formation de la East Coast Hockey League (ECHL) est accordée à TVA Sports, qui présentera 26 rencontres de saison régulière cette saison et 25 matchs par saison pour les quatre années suivantes. La télédiffusion comprend également les séries éliminatoires des Lions.

Les modalités financières de l'entente n'ont pas été dévoilées par l'organisation trifluvienne. Le président et chef de la direction de l'équipe croit cependant que ce contrat permettra de faire connaitre son produit ailleurs au Québec.

« Notre objectif et notre devoir, c'est d'éduquer les gens sur ce qu'est la ECHL et leur montrer la qualité des joueurs et du jeu. Les matchs à la télé vont nous aider beaucoup à faire connaitre notre marque. On veut être l'équipe des Trifluviens, mais aussi de tous les Québécois », confie Mark Weightman.