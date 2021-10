Le nouvel annonceur maison des Lions de Trois-Rivières, Jeff Boucher, réalise un rêve

Jean-François Boucher, également appelé Jeff Boucher, a peine encore à croire qu'il soit récemment devenu la voix des Lions de Trois-Rivières dans l'ECHL. L'animateur des WEEKEND ÉNERGIE sur les ondes du 102.3 ÉNERGIE en Mauricie a du même coup réalisé un rêve en devenant l'annonceur maison de la nouvelle équipe de hockey professionnelle de sa ville.

Yannick Philibert

Le processus d'embauche a été plutôt long et s'est étiré sur plusieurs semaines. Ce n'est que quelques jours avant le début de la saison qu'il a appris qu'il avait le poste.

« Je dis non comment moi ? (Rire) Impossible. Tu fais de la place dans ton horaire, tu dis oui, et tu te lances dans le vide. Parce qu'il faut savoir que je n'avais jamais fait ça auparavant », ajoute Jeff Boucher.

Une partie de son travail est également de soulever la foule lorsqu'il ouvre le micro et lui transposer l'énergie.

« Avec 2 matchs de complétés au banc de l'annonceur, je confirme que je n'écouterai plus jamais le hockey de la même manière. Ça va vite. Très vite. Au niveau de la glace, c'est impressionnant. Mon premier but en carrière a été celui de Arsen Khisamutdinov. Pas un Beaudoin, Ducharme, Joannette... non. Khisamutdinov. Et j'avais pratiqué comme il faut avant le match la prononciation. Quand je me suis rassis après l'annonce du but, j'avais le "shake". 5000 personnes qui réagissent en même temps, ça fesse fort ».