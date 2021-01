Le pape François accorde la retraite à l'évêque de Trois-Rivières

L'heure de la retraite a sonné pour l'évêque de Trois-Rivières. Mgr Luc Bouchard, âgé de 71 ans, a reçu l'approbation du pape François pour quitter ses fonctions.

L'évêque des neuf dernières années a d'abord fait cette demande au pape pour des raisons de santé. Il a été victime d'un AVC en 2011, lui occasionnant une paralysie partielle de la jambe, du bras et de la main du côté gauche. Malgré une réadaptation, les conséquences irréversibles l'auront finalement poussé à la retraite.

« Les séquelles de cet AVC n’ont cessé de croître comme en ont témoigné des examens médicaux et neurologiques récents. Les forces physiques, non seulement se détériorent, mais elles ne sont plus au rendez-vous », affirme la coordonnatrice de la pastorale d’ensemble et des communications du diocèse de Trois-Rivières, Mélanie Charron.