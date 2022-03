Le pont de Grand-Mère : restriction de la limite de charge

Depuis la fermeture du pont des Piles, un plus grand achalandage de véhicules à quatre essieux et plus a été constaté sur le pont suspendu âgé de 105 ans.

Le ministère des Transports rappelle aux usagers qui empruntent la route 153 et qui conduisent ce type de véhicules, qu'ils devront effectuer un détour dès demain.

Cette mesure a pour but de préserver la structure du pont. Pour ce faire, les semi-remorques, trains routiers et bétonnières seront interdits de passage. Certains véhicules, comme les camionnettes avec une remorque ou une roulotte pourront emprunter le pont. Il y aura aussi des exceptions comme l'explique Roxane Pellerin porte-parole du MTQ.

« La structure était déjà limitée en charge à teneur de 18 tonnes pour un camion autoporteur et 26 tonnes pour un véhicule de deux unités ou plus. Il y a deux restrictions qui vont venir s'ajouter, donc la première est maintenue en raison de la situation qui est exceptionnelle et causée par la fermeture du pont des Piles, donc on veut réduire le nombre de véhicules lourds sur le vieux pont de Grand-Mère, mais on veut quand même maintenir la circulation pour certains véhicules clés, par exemple, les véhicules d'urgence et les autobus. C'est pour ça qu'on va diminuer, dès demain, la deuxième catégorie qui cible plus les véhicules lourds de type semi-remorques. »

Roxane Pellerin