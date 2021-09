Le président des Aigles de Trois-Rivières, René Martin, se lance en politique

René Martin se présente comme conseiller municipal dans le district Des Carrefours, poste occupé jusqu’ici par la candidate à la mairie Valérie Renaud-Martin.

S’il est élu conseiller municipal le 7 novembre prochain, René Martin compte conserver son rôle de président des Aigles. Il ne croit pas que cela posera un problème éthique.

René Martin affirme que le maire sortant, Jean Lamarche, a fait du bon travail. Il a aussi de bons mots pour son prédécesseur, Yves Lévesque. M. Martin affirme vouloir contribuer à créer un climat d’harmonie au sein du conseil municipal et travailler à la valorisation de tous les secteurs de la ville.

L’intérêt pour la politique municipale de René Martin ne date pas d’hier, mais il affirme que le temps lui manquait lorsqu’il était directeur général des Aigles de Trois-Rivières. Son nouveau poste de président des Aigles, où il agit plus à titre d’ambassadeur dit-il, lui donne maintenant l’opportunité de combiner ses deux passions.

« J’ai délégué beaucoup de choses dans les opérations et les tâches quotidiennes à mon directeur général Simon Laliberté. Je m’occupe des partenariats et du développement du baseball mineur et ça, je trouve que ça va très bien avec ce que je voudrais qu’on continue d’améliorer à la Ville, les infrastructures sportives et tout ça. »