Le présumé agresseur d'une jeune femme enceinte remis en liberté

Le présumé agresseur d'une jeune commis de dépanneur enceinte a pu recouvrer sa liberté mardi au palais de justice de Trois-Rivières.

Pour recouvrer sa liberté, Samuel Savoie, 23 ans, a dû s'engager à respecter plusieurs conditions. Parmi celles-ci, il devra entre autres demeurer à Montréal, il ne pourra se présenter à Trois-Rivières hormis pour rencontrer son avocat. Il ne ne pourra non plus communiquer avec ses présumées victimes. De plus, son père s'est porté garant en déposant 500$ à la Cour.

Rappelons que Samuel Savoie se serait présenté dimanche au dépanneur Couche-Tard situé sur le boulevard des Récollets à l'angle de la rue Papineau sans son masque. Interpellé par la commis, qui lui aurait demandé de porter son couvre-visage, il aurait quitté l'établissement. Il y serait toutefois revenu quelques minutes plus tard et c'est à ce moment qu'il aurait frappé la jeune femme de 28 ans, enceinte, à la tête en plus de la pousser contre un mur.

Samuel Savoie fait face à des accusations de vol qualifié à l’endroit de l’employée du dépanneur, de voies de fait et de méfaits sur une vitre et un plexiglas. Son retour à la Cour a été fixé au 11 mai.