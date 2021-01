Le prochain Salon de l'emploi de Shawinigan entièrement en ligne

Shawinigan tiendra bel et bien son Salon de l'emploi annuel cet hiver, mais entièrement en ligne. Le 10 février prochain, les employeurs et les chercheurs d'emploi ont rendez-vous sur le web.

La plateforme permettra aux candidats de se créer un profil et d’appliquer directement sur des postes. Pour les embaucheurs, ils pourront afficher des postes et auront accès aux profils des personnes inscrites. Une section de clavardage sera disponible pour permettre aux employeurs de contacter directement les candidats potentiels.

« Ceux pour lesquels on le fait, ce sont les chercheurs d'emplois locaux, pour qu'ils puissent se relocaliser et répondre à leurs besoins, mais aussi ceux qui sont de l'extérieur de la région qui souhaitent s'établir à Shawinigan », affirme Michel Angers, maire de Shawinigan.

Les organisateurs s'attendent aussi à voir un bon engouement de la part des entrepreneurs de la région. Même si plusieurs d'entre eux sont à l'arrêt ou au ralenti en raison de la pandémie, ils auront certainement besoin de main d'oeuvre lorsque les activités seront relancées.

« Les entreprises sont plus que jamais à la recherche de travailleurs et inversement, plusieurs chercheurs d’emplois sont prêts à relever de nouveaux défis. Devant ce constat, il nous apparaissait évident qu’il fallait offrir un événement permettant aux chercheurs d’emploi et aux employeurs de se rencontrer. C’est pourquoi, nous organisons, cette année, une journée maillage virtuelle où employeurs et candidats pourront échanger sur une plateforme en ligne. » - Hélène Simard, coordonnatrice de l’événement et conseillère en attractivité de talents au Service de développement économique à la Ville de Shawinigan.