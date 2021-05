Le projet d'hébergement à la marina de Grand-Mère est mis sur pause

Le projet d'hébergement à la nouvelle marina de Grand-Mère a été mis sur pause par le conseil municipal mardi soir.

Les deux propositions reçues par le comité de travail en place pour évaluer les offres ont été rejetées, parce qu'elles ne répondaient pas aux critères établis.

À travers ce projet, la Ville de Shawinigan souhaite voir un complexe hôtelier s'installer sur les berges de la rivière Saint-Maurice. Cependant, les offres déposées ne correspondaient pas à cet objectif.

« On a insisté pour dire que ce qu'on voulait d'abord et avant tout, c'est un hôtel, soutient le maire de Shawinigan Michel Angers. S'il y a des projets d'habitations en complément, ce sera la bienvenue. Les hôtels sont parmi les établissements qui ont eu le plus de difficulté dans la dernière année. Il y a eu des projets, mais pas à la hauteur de ce à quoi on s'attendait », poursuit-il.