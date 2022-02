Le projet de porcheries à St-Adelphe est mis sur la glace

Les promoteurs ont décidé de reporter leur demande de permis de construction au conseil municipal. La procédure devait avoir lieu la semaine prochaine.

Les promoteurs comptent former un groupe d'élus, de citoyens et d'experts pour prendre le temps de bien expliquer le projet et de calmer les inquiétudes des résidents de la municipalité. Les instigateurs du projet réagissent ainsi aux doléances de la population qui dénonce depuis un mois qu'il n'y ait pas d'audiences du BAPE sur ce projet. Le plan des investisseurs est de bâtir trois porcheries de 3999 porcs chacune.

L’un des joueurs majeurs dans ce dossier, l’entreprise Patates Dolbec de St-Ubalde, avait déjà laissé savoir la semaine passée qu'elle n'irait pas de l'avant avec ce projet s’il n’y avait pas d’acceptabilité sociale.

Facebook Patates Dolbec