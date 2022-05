Le projet immobilier de l’Église Ste-Marguerite de Trois-Rivières revu à la baisse

Il y aura une cinquantaine de logements de moins, dans des immeubles moins hauts, à la demande des résidents du secteur.

Le projet de développement immobilier sur le site de l'ancienne église Ste-Marguerite à Trois-Rivières est revu à la baisse. On y prévoyait au départ un investissement de 22 millions de dollars pour construire 214 logements. Ce sera finalement 147. Les immeubles auraient aussi 3 étages plutôt que 5. Le nouveau projet prévoit entre 15 et 25% de logements abordables. Le projet revu et corrigé à la demande des résidents du secteur, a été présenté aux citoyens hier soir.

« Il y avait des souhaits de ne pas voir ça trop élevé. Que les matériaux soient en continuité avec ce qui fait déjà dans le quartier. Plus de verdure. Les gens ne voulaient pas 150 ou 200 cases de stationnements. Ça fait un grand stationnement. Ce sera du stationnement sous-terrain. Là, vraiment, il y a eu un grand effort qui a été fait. Et le résultat est là parce que les citoyens sont contents de ça. » Dany Carpentier, conseiller municipal du district de La Vérendrye

Une quinzaine de résidents seulement étaient présents à la réunion d’hier. M.Carpentier affirme qu’ils étaient beaucoup plus nombreux lors de sa séance de consultation.

« Peut-être que quand j’ai tenu cette consultation, le sujet était plus chaud, plus d’actualité. Ça faisait plusieurs semaines qu’on en parlait. J’aurais souhaité que la salle soit pleine pour que les gens soient conscients que durant les deux à trois prochaines années, il va y avoir un méga chantier et il va être tard pour se prononcer. » Dany Carpentier, conseiller municipal du district de La Vérendrye

Il devra recevoir l’aval du conseil municipal le 7 juin prochain. S’il va de l’avant, le chantier de démolition et reconstruction devrait durer deux ans.