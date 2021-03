Le projet « Un emploi en sol québécois » relancé en Mauricie

Le gouvernement procède à la relance du projet « Un emploi en sol québécois », en Mauricie. Cette initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), financée par le gouvernement du Québec, vise à favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans les régions de la province.

Pour contrer la pénurie de main d'oeuvre, les employeurs sont invités à inscrire gratuitement quels sont leurs besoins sur le site web emploisolquebecois.com. La FCCQ va ensuite s'assurer de trouver les meilleurs candidats possible via un système de maillage intelligent.

« Pour faire face aux défis que pose le phénomène de la rareté de main-d’oeuvre, nous devons déployer plusieurs stratégies pour que l’intégration des personnes immigrantes soit positive et durable. Votre gouvernement souhaite l’inclusion du plus grand nombre possible de travailleurs afin que tous aient l’occasion de démontrer leurs talents. Je salue l’initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec pour approche novatrice au bénéfice des personnes immigrantes et des employeurs de la Mauricie », a déclaré M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.