Le Randolph Pub Ludique ouvre aujourd'hui à Trois-Rivières

Les adeptes de jeux de société seront heureux de retrouver un endroit où tester une multitude de jeux, dès aujourd'hui, dans la région. Le Randolph Pub Ludique de Trois-Rivières est maintenant ouvert au public.

L'ouverture de cet établissement avait été annoncée peu de temps après la fermeture des Mauvais Perdants. D'anciens employés de ce café ludique se sont lancés dans une nouvelle aventure en ouvrant une 5e succursale du Randolph, une chaine dédiée au divertissement dont le comédien Normand D'Amour est propriétaire.

« On aura dû patienter plusieurs mois pour enfin partager notre passion avec nos anciens habitués et nos futurs clients amateurs de jeux, mais l’attente en vaut la chandelle! Toute l’équipe a très hâte de recevoir les premières réservations! Animer la clientèle à leur table, en leur proposant LE bon jeu et compléter l’expérience avec un bon repas et un cocktail ou une bière, c’est ce qui nous allume », avoue Joanie Désilets, associée du Randolph Pub Ludique Trois-Rivières