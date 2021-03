Le spectacle d'Amos Daragon de retour à Shawinigan cet été

Après avoir été annulé en 2020, le spectacle Amos Daragon : Le Phénix sera présenté à l'été 2021 à Shawinigan. Culture Shawinigan confirme que la distanciation et le port du masque seront obligatoires.

Le trio de comédiens en vedette demeure inchangé, composé de Serge Baril dans le rôle de Beorf, Gabriel Frappier dans celui de Mastagane le Boueux et Jessica Léveillé Lemay dans la peau d'Amos Daragon.

Pour les accompagner sur scène, une nouvelle mouture de danseurs a été formée. Ils sont tous issus de l’école de danse District 5 de Trois-Rivières. Ils sont dirigés par le chorégraphe Vincent Desjardins, qui a récemment été impliqué dans le spectacle Joyeux Calvaire, l’hommage aux Cowboys Fringants du Cirque du Soleil présenté à Trois-Rivières à l’été 2019.

Bryan Perro signe à nouveau la mise en scène du spectacle et Jeannot Bournival se chargera de la musique.

Une version renouvelée

L'équipe affirme s'être penchée sur les différents défis et difficultés techniques du spectacle afin d’en faire une version davantage axée sur la technologie et les effets spéciaux numériques. Les décors et les costumes ont été retravaillés en détail afin d’améliorer le travail des interprètes et l’expérience des spectateurs. Puisque les salles de spectacles étaient fermées à ce moment, l’équipe en a profité pour jouer le spectacle neuf fois devant une salle vide, à l’exception de photographes et vidéastes.

Les représentations auront lieu du 8 juillet au 15 août au Centre des arts, du jeudi au dimanche. Les billets seront en vente dès le 1er avril à 10 h sur le site www.amosdaragon.ca.