Le Temps d'une Pinte: la salle à manger est plus endommagée que ne le croyait la direction

La direction de la microbrasserie Le Temps d'une Pinte au centre-ville de Trois-Rivières affirme que le pub est beaucoup plus endommagé qu'elle ne le pensait à la suite de l'incendie survenu quelques jours avant Noël.

Sur sa page Facebook, le commerce affirme qu'il est difficile de faire avancer les travaux de réfection et de nettoyage rapidement, vu les congés des Fêtes. La boutique rouvre ses portes aujourd'hui pour la première fois depuis l'incendie qui a ravagé une partie de l'établissement du centre-ville juste avant Noël. On y vendra de la bière et du café en grain, à défaut de pouvoir recevoir à nouveau les clients en salle à manger.

Les flammes s'étaient déclarées dans la nuit du 18 au 19 décembre, au 2e étage. Aucun client ou membre du personnel n'avait été blessé et les cuves de brassage avaient été épargnées. L'hypothèse d'un problème électrique avait été avancée.