Le temps des sucres au centre-ville de Trois-Rivières

Fort du succès obtenu par le parcours gourmand mis en place en décembre dernier, l'organisme Trois-Rivières centre récidive.

Cette fois, c'est le temps des sucres qui sera en vedette et ce, pendant 3 week-ends consécutifs à partir du 2 avril. Il sera donc possible de réserver pour l'une des quatre journées du congé de Pâques. Les week-ends suivants, les 10-11 et 17-18 avril ce sera possible de se sucrer le bec entre 10h et 14h.

Deux parcours seront offerts aux épicuriens : l'Orignal qui comptera parmi les restaurants participants, l'Angéline, le Pot, le Buck, le Brasier 1908 et le Petit Beurré.

Le deuxième, baptisé le Castor, comprendra le temps d'une pinte, le Manoir du spaghetti, Le Brunch, Madame Woo et les Contrebandiers.

En plus, des surprises des restaurateurs participants, les rues du centre-ville seront animées par Culture3R.

Dès vendredi, il sera possible de réserver au coût de 35$ par personne. Pour réserver, cliquez ici.