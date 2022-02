Le Trait d'Union va approvisionner en eau les aînés de Shawinigan

Le Centre d’action bénévole Trait d’Union de Shawinigan lance l’Escouade ‘O, dont la mission sera d’approvisionner en eau les aînés et les personnes isolées.

La Ville a décidé d’arrêter la distribution d’eau aux organismes communautaires à compter d’aujourd’hui. La Ville a rappelé la semaine dernière qu’il s’agissait d’un avis d’ébullition préventif et non d’un avis de non consommation. Du même coup, elle a annoncé qu'elle mettait fin au service de distribution en place depuis le début de l'avis d'ébullition en décembre, puisqu’elle n’avait pas l’obligation de continuer. Elle a invité les organismes à venir chercher l’eau eux-mêmes aux différents points de service.

L’organisme Trait d’Union a rapidement retroussé ses manches la semaine dernière en recevant l’avis de la Ville. En quelques jours, elle a créé l’Escouade ‘O, un service de jumelage entre des bénévoles et les personnes aînées ou isolées qui ne peuvent remplir ou transporter seules leurs contenants d’eau en se rendant aux points d’approvisionnement.

« C’est faux de prétendre que le milieu communautaire pourra répondre à cette demande seul. Nous avons besoin de l’aide de la population pour y arriver. Aujourd’hui, nous faisons appel à la mobilisation citoyenne. On invite les citoyens et les entreprises qui souhaitent s’impliquer à aller remplir des contenants d’eau pour les personnes dans le besoin à contacter notre ligne directe au 819 539-8644. » Mathieu Gélinas, directeur général du Trait d’Union.

La Santé publique va aider l’organisme à joindre la clientèle dans le besoin. Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce service et qui répondent aux critères d’admission peuvent également appeler à ce même numéro.