Le véloparc de Notre-Dame-du-Mont-Carmel sera prêt cet été

Les travaux du Véloparc Valmont, qui avaient commencés à l’automne dernier sur les terrains du Centre municipal des loisirs, devraient se terminer à la fin juin. Le but est de le compléter pour la fin des classes.

Le site comprendra un «skatepark» pour les adeptes de planche à roulettes. Il sera le premier à être construit pendant deux semaines. Il y aura également une «pumptrack» qui est un parcours en boucle constitué de plusieurs bosses et virages. Il faudra attendre les températures plus chaudes pour cette partie. Quatre à six semaines seront nécessaires pour couler le béton du circuit de vélo. Pendant ce temps, les travaux d’éclairage seront effectués. Le tout devrait être completé en juin. Le projet vise à attirer une clientèle de partout en région.

« Ça cherche à attirer une clientèle qui parfois avait moins d’activités. C’est pour les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes. Certains papas m’ont dit qu’ils accompagneraient leur enfant parce qu’ils étaient encore des fans de cette activité.» Luc Dorstaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

bermstyle.com (Archive d'une «pumptrack»)

Un projet appuyé par le gouvernement

Le site est un projet de 435 000$. Le gouvernement fédéral et provincial ont subventionné un total de 291 528$.

« Quand le programme gouvernemental pour des infrastructures sportives est sorti, tout de suite, le conseil municipal s’est dit que c’était notre chance d’offrir une installation qui est en demande par la population.» Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Le terrain s’ajoute à un espace sportif contenant déjà un terrain de soccer, une surface de deck-hockey et un terrain de tennis et une patinoire en hiver.

Un texte d'Alice Trahan