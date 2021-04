Les Aigles et les Capitales deviennent Équipe Québec

Les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec ont dévoilé leur nouvelle identité conjointe pour la saison 2021. La formation foulera le terrain sous le nom d'Équipe Québec dans la Ligue Frontier.

Au centre de la chemise se trouve le logo principal de l’équipe, composé du nom Équipe Québec en lettres cursives, et d’une fleur de lys qui fait référence au fleurdelisé tout comme le bleu royal et le blanc qu’on retrouve sur l’uniforme. Également, les logos des villes de Québec et de Trois-Rivières, alliées dans ce projet, sont posés sur chacune des manches de la chemise.

Un logo secondaire (ÉQ) a aussi été créé. Il figure notamment sur la casquette et divers vêtements des joueurs. Dans tous les cas, l’utilisation de l’accent aigu est importante. Malgré le fait qu’Équipe Québec se joint à un circuit composé uniquement de clubs américains, son appellation ne sera modifiée en aucun cas.

En raison de la fermeture de la frontière canado-américaine, les deux équipes ont décidé d'unir leurs forces et devenir une seule formation. Équipe Québec disputera les deux premiers mois de son calendrier aux États-Unis, avant de revenir en sol québécois le 23 juillet, si tout se déroule comme prévu.

À ce moment, la formation accueillera ses adversaires au Stade Canac de Québec et au Stade Quillorama de Trois-Rivières. Le reste du calendrier sera divisé équitablement entre les deux villes.

Rappelons que le camp d’entrainement d’Équipe Québec commencera le 14 mai au domicile des ValleyCats de Tri-City. Le premier match de la saison est prévu le 27 mai contre les Grizzlies à Gateway.