Les arnaques « grands-parents » en hausse à Trois-Rivières

La police de Trois-Rivières désire mettre en garde la population, particulièrement les ainés, de la recrudescence d'arnaques « grands-parents » sur le territoire, surtout depuis quelques jours.

« Le Modus Operandi des fraudeurs consiste à cibler des victimes potentielles dans un bottin téléphonique, dont le prénom est attribuable à une personne d’un certain âge, par exemple « Jeannine » nom fictif. Ainsi, les fraudeurs contactent en se présentant comme un de leurs petits enfants, avec une voix éraillée comme s’il était en pleurs, rendant l’identification difficile pour l’interlocuteur », explique Luc Mongrain, porte-parole de la police de Trois-Rivières.

Ensuite, ils disent se trouver dans un poste de police après avoir été arrêtés et qu'ils ont besoin d'une caution de plusieurs milliers de dollars, en argent, pour être libérés.

« Par la suite, un soi-disant officier de police confirme l’information et leur mentionne qu’un(e) représentant(e) se présentera à leur domicile pour récupérer la somme en argent, ce qui leur laissera le temps de se rendre dans une institution financière pour obtenir la somme. Une à deux heures plus tard, une personne bien vêtue et s’apparentant à un(e) enquêteur(trice) se présente au domicile de la victime pour récupérer le montant », ajoute M. Mongrain.