Les chargés de cours de l'UQTR pourraient déclencher une grève cet hiver

Les chargés de cours de l'UQTR pourraient se retrouver en grève au cours des prochaines semaines.

Ils ont voté à 92% en faveur de moyens de pression en fin de semaine. La convention collective des chargés de cours est échue depuis le printemps 2020. Le syndicat affirme qu'aucun point en litige n'a été réglé en plus de 18 mois.

Les employés demandent une plus grande reconnaissance de la part de l'employeur. Selon le syndicat, la direction ne traite pas les professeurs et les chargés de cours avec autant de considération. Cet automne, les représentants syndicaux donnaient l'exemple du campus de Drummondville où on n'a pas prévu de locaux pour les rencontres des chargés de cours avec les d'étudiants. Leur tâche a considérablement augmenté aussi au cours des dernières années avec plus de demandes de besoins spécifiques de la part des étudiants.

Le syndicat dit représenter 900 chargés de cours à l'UQTR sur les campus de Trois-Rivières, Drummondville et Québec. Cet automne, le syndicat avancait qu'il pourrait y avoir une grève à la fin de la session d'hiver. Il a donc maintenant en main le mandat pour la déclencher au moment opportun.