Les écoles secondaire privées de la région veulent le retour complet des élèves

Les 138 écoles secondaires privées de la province, dont les sept en Mauricie et au Centre-du-Québec, souhaitent que les élèves du deuxième cycle reviennent à temps plein en classe.

Il faut rappeler que les jeunes suivent depuis plusieurs mois leurs cours de la maison un jour sur deux, à l'exception de ceux du premier cycle, qui sont à l'école en permanence.

La Fédération des établissements d'enseignement privés du Québec demande au gouvernement Legault de prioriser le retour des élèves, de façon graduelle, avant même la reprise des activités parascolaires prévue la semaine prochaine.

Le Regroupement des établissements d’enseignement privés de la Mauricie/Centre-du-Québec (REEPMCQ) appuie cette démarche.

« Les adolescents du 2e cycle du secondaire ont comme éléments stress et impact sur leur motivation le fait qu'il y ait une baisse des activités parascolaires bien sûr, mais aussi l'augmentation du temps d'écran. Lorsqu'on leur demande ce qu'on peut faire pour favoriser leur motivation, ils répondent à plus de 45 % le maintien des cours en présentiel à temps plein », souligne Julie L'Heureux, porte-parole du REEPMCQ.

Les enseignants aussi réclament plus de temps en classe avec leurs élèves.

« Ils vont toujours souhaiter avoir leurs élèves devant eux, pour faciliter l'encadrement et favoriser les meilleurs apprentissages pour tout le monde. On est plus attentif à ce qu'il se passe dans notre environnement en classe que face à une mosaïque dans notre écran », ajoute Mme L'Heureux.