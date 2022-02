Les jeunes de théâtre et d’improvisation renouent avec leur passion

Il y avait beaucoup d’excitation dans l’air à l’Académie des arts de Trois-Rivières pour la réouverture lundi.

Il a souvent été question du besoin des enfants de maintenir leurs activités sportives lors de cette pandémie. Pour les jeunes qui se nourrissent de théâtre et d’improvisation, le besoin est aussi grand même s’ils ne défraient pas autant les manchettes. À l’Académie des arts de Trois-Rivières, la reprise des cours est un grand soulagement pour les jeunes et un grand bonheur pour les enseignants.

« Ce sont des jeunes que j’appelle affectueusement ''mes bibittes''. Ce sont des jeunes qui ont des personnalités atypiques, qui ne se reconnaissent pas ailleurs, qui ne se reconnaissent pas dans le milieu scolaire. C’est comme si on leur disait non seulement que c’est ok que tu sois comme ça, mais aussi que tu vas pouvoir faire de grandes choses avec cette personnalité et ce cerveau-là. On la voit l’amélioration. » Amélie Morissette, fondatrice et propriétaire de l’Académie des arts de Trois-Rivières

La santé mentale des jeunes élèves en arts a été durement affectée par les confinements depuis deux ans. Si les sportifs ont pu se rabattre sur des activités extérieures en famille pour se dégourdir les jambes et se changer les idées, les comédiens en herbe ont eu plus de difficultés à assouvir leur passion à la maison. Avec la reprise des cours, ces jeunes qui débordent d’imagination trouvent un énorme réconfort dans le fait de retrouver des pairs.

« Il y a une magie ici que je n’arrive pas à expliquer, mais c’est cette magie-là et cette énergie-là que j’ai hâte de ressentir toute la semaine. À chaque fois qu’on ferme, c’est une déception. Là, au moins, on commence à être habitué. Les enfants savent que ça va revenir. Ils sont vraiment, vraiment contents de revenir. C’est cette énergie-là que les enfants vont apporter en revenant. » Amélie Morissette, fondatrice et propriétaire de l’Académie des arts de Trois-Rivières

Facebook Académie des arts (archives)

Une centaine d’enfants de 4 à 16 ans fréquentent l’Académie des arts aux sessions d’automne et d’hiver depuis 2017, en plus des camps d’été et de la relâche.

Avec la collaboration d'Amélie St-Yves, Noovo info