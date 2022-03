Les salons de coiffure heureux du retour des bals

Québec a donné le feu vert hier au retour des bals de finissants, ce qui réjouit les propriétaires de salon de coiffure de Trois-Rivières qui ont été privés de ceux-ci pendant les deux dernières années.

Les salons de coiffure sont soulagés de ce retour à la normale de leurs activités. La prise de rendez-vous est commencée en vue des essais de coiffure pour la préparation des évènements de graduation. Les salons de coiffure espèrent rattraper le manque à gagner avec la jeune clientèle trifluvienne qui augmente.

«Bien sûr que c'est trop tôt présentement, mais on espère que ça redémarre, parce que les deux dernières années, il n'y a pas eu de bals réellement. Nous, on était tellement occupé avec les bals de finissants, autant au niveau de l’esthétique, du maquillage, des soins, des colorations et là, ça a fait dans les deux dernières années un gros vide... Un gros manque ici. Là, ça reprend, mais très lentement.» Caroline Béland, propriétaire du salon de coiffure Ode

Pour d'autres salons du centre-ville, il en est autrement. Les réservations en vue des essais de coiffure abondent déjà, de même que pour le retour des mariages.

«Pour les bals de finissants, on peut parler d'une centaine de personnes qui vont se présenter ici à la Boîte à Coupe, parce qu’on est une grosse équipe. On est 11 coiffeurs. On peut les recevoir assez facilement. Les mariages, déjà on est rendu à une douzaine de mariages qui a été scédulée cette année.» Patrick Dupuis, propriétaire du salon de coiffure La Boîte à Coupe

C'est connu, la période des Fêtes est une saison importante pour ces commerces, mais une augmentation importante de l'achalandage et des revenus est aussi constatée lorsque la saison estivale débute.

«Pour le mois de juin, ça représentait un volume assez important de jeunes filles. Surtout les jeunes filles, les jeunes garçons. Je peux juste parler peut-être de 15% à 20% dans le mois de juin. Ce sont deux à trois jours intenses, mais c'est surtout des avant-midi intenses. Ça nous demandait de rentrer bien souvent à 6h30-7h00 pour préparer.» Caroline Béland

Les salons de coiffure doivent prévoir avoir recours à une grande équipe pour répondre à la demande. Il faut donc penser à réserver son rendez-vous.