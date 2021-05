Les travailleurs de la santé réclament plus de « leadership » du PDG du CIUSSS MCQ

Une fois de plus, les travailleurs de la santé de la région ce sont mobilisés devant les bureaux du CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec à Trois-Rivières.

Ils ont souhaité signifier au PDG, Carol Filion, qu'ils souhaitaient plus de leadership de sa part afin de régler la pénurie de main d'oeuvre, en affichant des cartes d'employés sans visage pour représenter le manque de personnel. Plus de 1100 postes sont présentement vacants dans la région, que ce soit des ergothérapeutes, des psychologues, des physiothérapeutes, des travailleur sociaux, et plusieurs autres.

« Le CIUSSS MCQ a la responsabilité de tout mettre en oeuvre pour résorber la pénurie de main-d’oeuvre, même s’il faut aller jusqu’à sortir des sentiers battus et s’affirmer auprès du gouvernement. L’offre salariale et les conditions d’exercice, il faut s’y attarder dès maintenant! Des solutions réalistes existent et sont proposées à la table de négociation » a souligné Véronique Neth, présidente de l’APTS MCQ.

Bell Média

L’APTS MCQ indique que la pression se fait sentir au quotidien sur le plancher et que les membres sont épuisés dans tous les secteurs.

« Pour la FIQ, la pénurie se fait particulièrement sentir dans la région de Drummondville où les postes sont nombreux, entraînant de l’épuisement des salariées et du temps supplémentaire obligatoire récurrent », soutiennent les syndicats.

Le syndicats aux tables des négociations demandent aussi un rattrapage salarial, notamment envers les femmes qui représentent plus de 80% du personnel à la FIQ et l'APTS.

D'autres journées de manifestations sont prévues dans les prochaines semaines.