Lucie Allard candidate à la mairie de Bécancour

Une première candidate se présente officiellement à la mairie de Bécancour. Lucie Allard tentera de succéder à Jean-Guy Dubois aux élections municipales de novembre prochain.

« Bécancour, c’est ma place. J’y vis depuis près de 25 ans. Mon mari a grandi à Ste-Angèle où son père était propriétaire d’un garage. Nous avons fondé notre famille à Précieux-Sang. Je travaille et je m’implique pour ma communauté depuis plus de 20 ans. En toute humilité, je m’engage maintenant à son développement et poursuivre l’amélioration de sa qualité de vie en sollicitant un mandat à la mairie » déclare Lucie Allard.