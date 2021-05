Manifestation des agents correctionnels à la prison de Trois-Rivières

Des agents correctionnels de partout au Québec ont manifesté jeudi matin devant l'établissement de détention de Trois-Rivières.

Le syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec souhaite faire pression sur le gouvernement pour accélérer les négociations pour le renouvellement de leur convention collective. La question salariale pose problème jusqu'ici.

« Ce qu'il y a présentement sur la table, le 5% d'augmentation sur trois ans et 3% en forfaitaire, ça n'a pas d'allure et ça ne règle rien, souligne le président du syndicat, Mathieu Lavoie. Il [le gouvernement] préfère continuer de payer des heures supplémentaires ad vitam aeternam plutôt que de nous offrir des conditions qui nous permettraient d’attirer et de retenir les effectifs dont nous avons besoin », ajoute-t-il.