Une manifestation pour l'implantation du bac brun en Mauricie a eu lieu vendredi matin, devant les bureaux d'Énercycle (anciennement la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie), à Saint-Étienne-des-Grès.

Le projet Citoyens du monde et de chez nous, coordonné par le Comité de Solidarité Trois-Rivières, vise à faire avancer le dossier, qui selon eux, traine depuis trop longtemps. Récemment, le président d'Énercycle, Michel Angers, a confirmé le report de l'échéancier du projet par le ministère de l'Environnement à 2025.

« C'est inacceptable. Ça fait presque 20 ans qu'on parle des fameux bacs bruns et du compostage municipal. On a de la misère à croire aux nouveaux délais. On a donc décidé de ne pas rester inactif et de s'engager », soutient Charles Fontaine, co-porteparole du mouvement Citoyens du monde et de chez nous.

M. Fontaine s'explique mal pourquoi le bac brun n'est pas encore présent en Mauricie.

« On a l'impression d'être la honte environnementale, la Mauricie, quand on se compare aux autres régions. L'idée, c'est de lancer le mouvement pour poser les questions et ouvrir le dialogue et surtout mettre de la pression sur les élus. »

De son côté, le président d'Énercycle avance qu'il n'a pas l'intention d'attendre à 2025 pour implanter le compostage dans la région.

« Une manifestation comme celle-là va m'aider à convaincre les députés et les ministres de notre région de me supporter pour accélérer les différents processus au niveau du ministère de l'Environnement. Si on n'est pas capable de traiter localement notre matière organique, il y a des prix importants à payer pour l'envoyer être traitée ailleurs », indique Michel Angers.

Celui-ci ajoute qu'ils franchiront les étapes nécessaires et qu'au final, le délai sera respectacle. L'échéancier plus complet sera d'ailleurs dévoilé la semaine prochaine.