Manque criant de personnel de la santé de la région

La Mauricie et le Centre-du-Québec sont passés hier de 650 travailleurs de la santé retirés pour avoir contracté la Covid ou avoir été en contact étroit avec quelqu'un qui est infecté, à plus de 700 employés.

Le CIUSSS MCQ prend les grands moyens pour éviter des ruptures de services. La direction rappelle au boulot des employés en vacances ou en congé sans solde. On demande aussi au gens à temps partiel de rentrer à temps plein, notamment dans les secteurs du dépistage, de la vaccination, à l'urgence, dans les CHSLD et à la DPJ.

« L'application d'un arrêté ministériel est vraiment une mesure de dernier recours. Au préalable, nous réorganisons le travail, nous effectuons du délestage de service. Nous faisons d'abord appel au volontariat pour du temps supplémentaire visant à combler des quarts de travail. Devant le manque de personnel important et bien que des efforts constants sont effectués pour combler les quarts de travail, la situation actuelle est critique et les services essentiels à la population sont menacés. »

Avec les cas qui augmentent, le CIUSSS compte aussi sur les candidatures reçues via la plateforme «Je contribue» pour donner un coup de pouce au réseau.

« Au cours des derniers jours, nous avons reçu plus de 1 300 candidatures via «Je contribue» et des démarches sont en cours pour pouvoir intégrer des renforts le plus rapidement possible. »

Communiqué du CIUSSS-MCQ