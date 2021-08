Marmen obtient l'un des plus gros contrats de son histoire

L'entreprise Trifluvienne Marmen vient de signer le plus important projet hydroélectrique de son histoire. Hydro-Québec lui a accordé le contrat pour la réfection de la centrale Carillon située sur la rivière Outaouais.

Marmen a été sélectionnée par ANDRITZ Hydro Canada comme partenaire manufacturier pour la réfection de six groupes turbine-alternateur de 54 MW. L'entreprise aura besoin de six ans pour fabriquer, usiner et assembler les pièces commandées dans son usine du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Hydro-Québec investit 750 M$ dans cet important projet de rénovation de la centrale Carillon. Grâce à cette entente, Marmen pourra consolider une trentaine d'emplois. D'ailleurs, l'entreprise a injecté 2 M$ pour développer des cellules de soudage robotisées pour optimiser la fabrication des pièces.