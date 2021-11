Maryse Bellemare devient vice-présidente du comité exécutif à Trois-Rivières

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a dévoilé le nom des membres du comité exécutif. Les conseillers qui y siègeront sont Dany Carpentier, Alain Lafontaine, Sabrina Roy et Maryse Bellemare. Cette dernière en sera d'ailleurs la vice-présidente. M. Lamarche a expliqué son choix en disant qu'il souhaitait «s’entourer d’hommes et de femmes qui ont des expertises et des intérêts variés».

La nomination du maire suppléant avait fait des vagues lors de la première séance du nouveau conseil. Certains conseillers voyaient Mme Bellemare occuper ce poste. Il a plutôt été confié à Daniel Cournoyer. Le maire Lamarche avait alors affirmé qu'il avait d'autres grandes responsabilités à confier à Mme Bellemare.