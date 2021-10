Maskinongé dote sa patinoire extérieure d'un toit permanent

Maskinongé deviendra la première municipalité de la Mauricie à doter sa patinoire extérieure d'une toiture permanente.

Les travaux débuteront dès lundi prochain, le 4 octobre, et s'arrêteront en décembre pour l'hiver. Ils reprendront au printemps avec la construction de l'infrastructure. Le toit devrait être prêt à temps pour l'été 2022.

Le contrat de 1,9 M$, financé à près de 50 % par Québec, a été accordé à Therrien Entrepreneur Général de Nicolet.

Le toit permettra d'allonger la saison de patinage, selon la municipalité, et aussi d'y faire d'autres activités beau temps mauvais temps pendant l'été. La surface sert particulièrement pour la pétanque, mais pourra aussi être utilisée à d'autres fins.

« Les citoyens de Maskinongé, et peut-être d'ailleurs aussi, vont pouvoir profiter de la glace plus longtemps, environ un mois de plus au début et à la fin de l'hiver. Pendant une fête comme la Saint-Jean-Baptiste, s'il pleut, bien on aura un toit sur la tête pour célébrer quand même », indique le maire sortant Roger Michaud.