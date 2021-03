Masques avec fenêtre: Entreprise Prémont de Louiseville roule à plein régime

Entreprise Prémont de Louiseville roule à plein régime, ou presque. La compagnie, créée il y a environ un an, compte maintenant 150 employés et fabrique 5 millions de masques chirurgicaux par semaine.

L'entreprise pourrait cependant accélérer la cadence dans les prochains mois, puisqu'elle compte embaucher encore une vingtaine de personnes. De plus, l'usine fonctionne quatre jours par semaine seulement sur 33 lignes de production.

L'une des récentes spécialités de la compagnie lui permet déjà de se démarquer des compétiteurs. Le Humask Pro Vision, un masque chirurgical avec fenêtre homologué par Santé Canada, vient d'obtenir la certification niveau 3, la plus élevée. Des commandes arrivent d'ailleurs du reste du Canada et de l'Europe.

Bell Média

Au cours des dernières semaines, Entreprise Prémont a perdu un premier appel d'offres avec le gouvernement du Québec pour fournir le masque avec fenêtre dans les CPE de la province. Cependant, la direction espère toujours pouvoir distribuer ses masques dans les garderies, alors qu'un 2e processus d'appel d'offres est en cours. Une réponse est attendue dans les prochains jours.

« On a une bonne chance d'aller chercher ce type de contrat là. Notre automatisation, notre qualité, le masque ne coupe pas le son et est trois fois plus léger que la compétition. Ce sont pleins de points qui vont faire à mon avis qu'on obtiendra les prochains appels d'offres », avance Luc Girard, copropriétaire d'Entreprise Prémont.