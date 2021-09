Maxime Gagnon devient le nouveau directeur de la police de Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières a officiellement assermenté le nouveau directeur de son corps policier, mercredi après-midi. Maxime Gagnon prend ainsi les rênes de la Direction de la police de Trois-Rivières.

Il succède ainsi à René Martin, en poste depuis 2016, qui prend sa retraite après 35 ans de service. M. Gagnon a quant à lui gravi tous les échelons au sein de la police municipale depuis son embauche en 1998.

« C'est une journée importante pour moi. C'est le plus haut grade qu'un policier peut avoir. C'est avec une grande fierté que j'accepte ma nomination », confie Maxime Gagnon.

Maxime Gagnon a également été instructeur pendant quatre ans à l'École nationale de police du Québec à Nicolet, une expérience qui l'aidera dans ses nouvelles fonctions selon lui.

Le nouveau directeur admet que de nombreux défis se dressent devant lui, à commencer par les interventions grandissantes en matière de santé mentale.

« La durée et la complexité des interventions augmentent aussi relativement à cette problématique. On doit donc faire en sorte que nos agents, nos policiers sur le terrain et au bureau, aient la formation et l'expérience requises pour traiter ces dossiers-là. On vient de nommer de nouveaux policiers avec une formation spécifique en intervention en santé psychologique, ce sera annoncé prochainement. »

Les crimes informatiques, de plus en plus nombreux et complexes, sont aussi surveillés de près.