Mello’s - Brochettes Chocolatées: deux étudiants trifluviens lancent leur propre entreprise

Deux étudiants du Cégep de Trois-Rivières viennent de lancer leur propre entreprise, en pleine pandémie. En moins d'un an, Zachary Beaulieu et Jacob Lapointe ont créé « Mello’s - Brochettes Chocolatées », un concept qui offrira des guimauves et des fruits enrobés de chocolat sur une brochette.

Les deux amis ont commencé à développer leur projet en juin 2020, et souhaitaient initialement « amener le camping en ville ». Après avoir trouvé leur idée, ils se sont procuré leur camion, l'ont rénové et ont développé l'image de marque.

Puisque les festivals et les grands évènements rassembleurs ne seront visiblement pas de retour cet été, ou du moins, à plus petite échelle, Mello’s - Brochettes Chocolatées s'installera dans différents endroits, comme les épiceries, pour faire découvrir leurs produits.

« Nous voyons Mello’s - Brochettes Chocolatées comme une destination dessert de choix pour les gens qui veulent se récompenser. Nous souhaitons déjà agrandir notre flotte de foodtruck dans les deux prochaines années afin d’être présents dans plusieurs localisations à la fois et bien sûr dans les festivals lorsque ce sera possible. Nous voyons très grand avec cette entreprise et souhaitons voir des commerces Mello’s - Brochettes Chocolatées un peu partout au Québec d’ici 5 ans », souligne l’un des deux cofondateurs, Zachary Beaulieu.

Capture d'écran / Facebook

Les deux cofondateurs ne voient pas la pandémie comme un frein, mais plutôt une contrainte qui leur a permis d’user de créativité pour développer le projet. C’est d’ailleurs pourquoi ils se sont lancés dans le projet de foodtruck et non d’un restaurant traditionnel.

« Nous sommes tous deux des personnes avec énormément d’ambition, alors pandémie ou non, on devait réussir à lancer notre projet, que ça fonctionne ou pas, il fallait le lancer. On a énormément appris et grandi à travers cette aventure, qui n’est pas près de finir d’ailleurs. La motivation d’accomplir quelque chose est forte », ajoute Zachary Beaulieu.

Le lancement officiel se fera du 23 au 25 avril, au Metro Plus Saint-Grégoire de Bécancour. Ensuite, le « foodtruck » se déplacera au Metro Plus Fournier du Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, du 30 avril au 2 mai.