Mention succès/échec: l'UQTR dit non aux étudiants

Les étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ne pourront finalement pas obtenir la mention succès ou échec pour le cours de leur choix cet hiver.

La demande faite par l'Association générale des étudiants (AGE UQTR), qui a été adoptée dans plusieurs universités de la province, a été rejeté par la Commission des études de l'UQTR.

L'objectif était d'éviter de nuire aux cotes des jeunes advenant une mauvaise note, malgré une réussite, dans un contexte où la formation est principalement donnée en ligne.

L'Université explique son choix par un taux d'échec faible au cours des derniers mois.

De son côté, l'AGE UQTR déplore ce refut et les raisons évoqués.

« Parmi les motifs de refus exprimés, l’AGE UQTR note et déplore une plainte de certains professeurs et chargés de cours qui rejettent l’assouplissement demandé par les étudiants en raison du fait de ne pas avoir obtenu eux-mêmes de meilleures conditions de travail depuis mars 2020. C’est donc un enjeu de négociation syndicale et d’immobilisme institutionnel qui brime actuellement les conditions d’études de plus de 10 500 étudiants », soutient l'Association générale des étudiants par voie de communiqué.