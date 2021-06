Moins de criminalité à Trois-Rivières durant la pandémie

La police de Trois-Rivières rend public son rapport annuel qui inclut une baisse de 14,2% de la criminalité durant cette année pandémique.

Les crimes contre la propriété sont particulièrement en baisse avec un peu plus de 400 dossiers de moins que l'an passé pour un total de 2052 dossiers par rapport à 2488 pour l’année 2019. Cependant, les dossiers de violence conjugale, eux, sont en forte hausse avec une augmentation de 17,3%.

Le nombre de dénonciations relatives aux abus physiques et sexuels sur les enfants interpelle particulièrement le service de police alors que 41 dossiers de plus ont été traités en 2020 pour un total de 173.

En ce qui concerne le bilan routier, on assiste à une baisse de 28,3 % du nombre d’accidents avec blessés et à une baisse de 19,3 % au niveau de l’émission de constats d’infraction. Quant aux dossiers de conduite avec les facultés affaiblies, on constate une baisse de 34,2 % pour 144 arrestations.

Pour avoir accès au rapport annuel 2020 en format PDF, vous devez cliquez sur le lien suivant et le placer dans votre navigateur. Vous serez dirigé vers le site officiel de la Ville de Trois-Rivières dans l’onglet « sécurité du public » et par la suite dans la section « police ».