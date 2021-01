Moisson MCQ et les restaurateurs s'allient dans une 2e vague d'espoir

Le mois de février sera sans doute moins morose pour plusieurs personnes en difficultés dans la région, grâce à la plus récente initiative de Moisson Mauricie-Centre-du-Québec. L'organisme s'associe avec les restaurants locaux pour offrir des repas à sa clientèle.

Jusqu'au 28 février, chaque don de 10 $ fait à Moisson MCQ se traduira en un repas préparé par un restaurant de Trois-Rivières et remis à une personne ayant recours à l'aide alimentaire. Il est possible de participer en visitant le https://www.jedonneenligne.org/mmcq/CR21/.

« Les besoins en aide alimentaire sont importants. La pandémie a plusieurs effets sur l’économie, l’emploi et la stabilité, c’est pourquoi il est important de se mettre en action pour aider les gens de chez nous! La participation de chacune et chacun va faire une différence : donner du travail aux équipes des restaurants participants et aider les gens à se nourrir », lance Jean Pellerin, co-porte-parole de la campagne et le président du conseil d’administration de Moisson MCQ.