Mort de Joyce Echaquan: début des audiences publiques

C'est aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières que débutent les audiences publiques du coroner sur la mort de Joyce Echaquan.

La mère de famille autochtone a rendu l'âme en septembre dernier à l'hôpital de Joliette dans Lanaudière, après avoir été insultée par deux employées. Celles-ci ont ensuite été congédiées pour les propos inacceptables rapportés à l'endroit de Joyce Echaquan.

La femme s'était filmée sur son lit d'hôpital avec son téléphone cellulaire. Le tout avait été diffusé en direct sur Facebook et avait rapidement soulevé un tollé.

Les audiences seront présidées par la coroner Géhane Kamel. Elle devra faire la lumière sur les causes et circonstances du décès et émettre des recommandations, s'il y a lieu, afin d'éviter que des situations similaires ne se reproduisent.

Jeudi, les procédures commençaient par le témoignage du conjoint de Joyce Echaquan, Carol Dubé. La mère et la fille de la défunte seront aussi appelées à la barre jeudi.

Au total, une cinquantaine de témoins devraient être entendus lors des 13 journées d'audiences prévues.

En collaboration avec Olivier Caron, Noovo Info Mauricie