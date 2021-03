Motoneigiste possiblement disparu au lac St-Pierre: la SQ quitte les lieux

Une vaste opération de sauvetage s'est mise en branle dimanche soir, au lac Saint-Pierre, après que des pêcheurs aient cru apercevoir une motoneige couler à pic.

L'événement est survenu à la hauteur de Louiseville. Rapidement, la Sûreté du Québec, la garde côtière canadienne et les pompiers de Louiseville se sont rendus sur place. Les pompiers de Trois-Rivières ont aussi été appelés en renfort et ont déployé l'équipe de sauvetage nautique aux alentours de 22 h.

« C'est quelqu'un qui pensait avoir vu quelqu'un en difficulté, mais on n'en était pas sûr. Il y a eu des validations toute la nuit, mais finalement ça n'a rien donné », explique Jean-Raphaël Drolet, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La SQ va réévaluer le dossier si de nouvelles informations lui sont acheminées.

« Pour le moment, c'est arrêté tant et aussi longtemps qu'on n'a pas d'éléments nous laissant croire qu'une personne est en péril, parce qu'on n'a pas de personne qui manque à l'appel non plus », conclut M. Drolet.