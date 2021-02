Nicolet ferme son aréna pour le reste de l'hiver

C'est au tour de Nicolet de fermer son aréna pour le reste de l'hiver. Cette décision a été prise après que la municipalité ait étudié « toutes les options ».

La Ville de Nicolet va ainsi sauver les coûts d'opération et de temps de 2000 $ par semaine .

« Nous avons maintenu l'infrastructure opérationnelle le plus longtemps possible en espérant avoir une bonne nouvelle qui finalement n'est jamais venue. Aussi, même si nous passions à la fin février de la zone rouge à une zone orange, le hockey ne serait pas davantage permis et ce sont nos principaux utilisateurs. Mes collègues et moi croyons avons pris la décision la plus responsable dans les circonstances » souligne la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.