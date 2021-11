Notre-Dame-du-Mont-Carmel s'excuse pour un statut Facebook malhabile

La municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en Mauricie fait parler d'elle dans tout le Québec à cause d'une publication Facebook maladroite utilisant l'image et la situation du gardien du Canadien de Montréal, Carey Price qui a admis avoir des problèmes de consommation plus tôt cette semaine.

L'avis d'ébullition contenait un montage avec la photo de Price disant «qu'il lui semblait aussi qu'il y avait des substances dans l'eau». Le statut se termine en disant aussi : «Comme Carey Price, dès que notre problème de substances sera réglé, nous allons vous aviser».

La municipalité a retiré la publication en soirée. Dans une nouvelle publication, elle a présenté ses excuses. Celles-ci aussi font réagir. On peut y lire que la municipalité «a cru à tort que les gens ne prendraient pas le message au premier degré, mais plutôt avec légèreté» et que «ce n'était pas une bonne stratégie d'utiliser un joueur de hockey adulé».

« Le but de cette publication là n'était certainement pas de se moquer du Canadien, de Carey Price, des gens qui ont des problèmes de consommation ou de ceux qui tentent de s'en sortir. Il faut admettre que le choix a été mal fait et que c'était malhabile », soutient le maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Luc Dostaler.

Habituellement, une publication est revérifiée par d'autres membres de l'équipe avant d'être mise en ligne.

« On va s'assurer que cette pratique devienne courante pour toutes nos publications ayant un côté satirique pour éviter que ça se reproduise. On veut partager de l'information et non causer des malaises. Habituellement, nos publications sont excellentes. Je continue de croire qu'on va continuer de se démarquer par l'humour. On va juste relever notre niveau de vigilence », ajoute M. Dostaler.

Avec la collaboration d'Olivier Caron, journaliste, Noovo Info Mauricie