Nouveaux points de distribution d'eau à Shawinigan: pas avant la semaine prochaine

Décidément, les problèmes d'eau à Shawinigan s'accumulent les uns après les autres.



Les nouveaux points de distribution devaient être accessibles dès aujourd'hui pour les citoyens, mais ils ne le seront finalement que la semaine prochaine. Les camions-citernes sont bel et bien arrivés à l’aréna Gilles-Bourassa et au Centre Gervais Auto. Par contre, leur branchement cause des maux de tête à la Ville. Les travaux d’électricité et de plomberie ont été réalisés, mais elle attend des pièces de remplacement de la part d'un fournisseur pour compléter le processus. La Ville va ensuite devoir s'assurer que l'eau soit de bonne qualité avant de donner l'aval aux résidants pour y remplir leurs bouteilles.

30 000 citoyens font bouillir leur eau ou s'approvisionnent aux différents points de distribution mis en place par la Ville depuis le début du mois de décembre. Il y a quelques jours, un bris d'aqueduc avait forcé la Ville à fermer le site principal de ravitaillement, celui du garage municipal de la 28e Rue. Elle avait dirigé les gens temporairement vers l’aréna de Grand-Mère. La situation a pu être rétablie mercredi.

La Ville a annoncé cette semaine que les membranes de remplacement de la station du Lac-à-la-Pêche coûteront 860 000$. Elles permettront de faire d'effectuer des réparations temporaires à l'usine pour redonner de l'eau aux citoyens. Elles seront livrées ce printemps. La Ville prévoit que l'avis d'ébullition ne sera pas levé avant l'été.