Nouveaux tarifs d'entrée à l’Île St-Quentin à Trois-Rivières

L'accès à l'Île Saint-Quentin sera à nouveau payant à compter du 1er juin.

La nouvelle grille tarifaire comprend des montants journaliers et saisonniers, de même que des tarifs pour les résidents et les non-résidents. À cela s’ajoute le prix du stationnement qui est de 7$. Pour une famille de 4, avec de jeunes enfants et un véhicule, le montant sera donc de 11$ pour la journée. Si les enfants sont des adolescents, le montant grimpe à 13,50$.

Grille de tarifs complexe

Les élus ne s’en cachent pas. La nouvelle grille est plus compliquée que celle que l’on a déjà connu. La Ville souhaitait offrir un rabais à ses résidents. Le coût par personne est par ailleurs indépendant du montant à payer pour le stationnement, afin d’encourager les visiteurs à se rendre sur le site par un moyen plus vert que l'automobile conventionnelle, comme le vélo ou la STTR. Les citoyens qui utilisent une voiture électrique auront également droit à un rabais.

« C’est sûr que dans un monde idéal, le plus simple, ça aurait été de dire qu'il y a un prix par véhicule, un montant précis et pour les Trifluiviens, on y va avec une carte d’accès citoyen. Peut-être que ce sera la prochaine étape. Le processus a été travaillé en comité. Il n’y a pas vraiment d’élus qui ont mis l’épaule à la roue et qui ont contribué. Rendu hier, il fallait procéder et il fallait aller vite. Donc, il y avait peu de place pour bonifier et donner notre point de vue d’élu. C’est pas simple, mais ça respecte les objectifs. » Pierre-Luc Fortin, conseiller du district des Estacades

Ces tarifs vont s’appliquer jusqu’à la fin du mois d’octobre. La saison hivernale va demeurer gratuite, comme c’était le cas durant la pandémie.

Avec la collboration d'Alice Trahan et Olivier Caron.