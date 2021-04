Nouvelle Maison des aînés: début de la démolition de l'ancien Canadian Tire

Une étape importante s’est amorcée cette semaine dans le projet de la nouvelle Maison des aînés et maison alternative de Trois-Rivières. La démolition intérieure de l'ancien Canadian Tire sur la rue Fusey, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, s'est amorcée.

À compter de la semaine prochaine, ce sera l'ensemble du bâtiment qui sera mis à terre. Les travailleurs procèderont à la démolition complète du lundi au vendredi jusqu'en juin.

« Dans le but de limiter les inconvénients, les travaux qui risquent de générer de la poussière seront arrosés. De plus, le terrain a été clôturé pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des citoyens », soutient le CIUSSS MCQ.