Nouvelle usine de 47 M$ à Bécancour

Une nouvelle usine de 47 M$ de l'entreprise Virentia ouvrira ses portes dès la fin de l'été, à Bécancour. La construction qui a débuté dans les derniers mois devrait être complétée en août 2021.

Le projet, dans lequel le gouvernement provincial injecte 15 M$, permettra la création d'une quarantaine d'emplois.

« Ce projet unique, voué à la valorisation de la luzerne par un procédé écoresponsable et à haute valeur ajoutée, nous permettra de développer des produits innovants et recherchés partout dans le monde. Nous sommes heureux de nous établir à Bécancour, un site qui s’est distingué parmi plusieurs sites au Canada et aux États-Unis, notamment par les installations portuaires, mais surtout, par la confiance et l’implication des intervenants et des producteurs agricoles locaux. » – Christopher Lainesse, directeur général, Virentia

Grâce à ce projet, l'entreprise créée en 2016 à Bécancour espère devenir un joueur important dans la création de protéines végétales à travers le monde. Il faut savoir que les produits extraits de la luzerne peuvent remplacer les protéines animales.

« On est finalement capable d'extraire les nutriments de la luzerne et d'en produire en grande quantité. Ce seront des produits qui termineront dans l'alimentation humaine, comme des jus protéinés, des sportifs qui l'ajouteront à leur alimentation, par exemple. Nous produirons aussi des macrofibres riches en protéines destinées aux fermes pour nourrir le bétail. On a de la demande à l'international parce que d'autres pays n'ont pas cette capacité-là de production », affirme M. Lainesse.

La luzerne utilisée sera cultivée sur des terres agricoles de la région, puis récoltée par Virentia qui l'utilisera dans les heures suivantes.