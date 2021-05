Nouvelles installations sportives inaugurées à l'UQTR

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) vient d'inaugurer ses nouvelles installations sportives extérieures. L'établissement compte maintenant sur un terrain de soccer synthétique et une piste d'athlétisme plus modernes, grâce à des travaux de réfection d'une hauteur de plus de 4 M$.

Cette remise à neuf était devenue nécessaire puisque les installations ne répondaient plus aux normes et exigences des fédérations sportives. Rappelons que la piste de course avait été construite en 1975 pour la tenue des Jeux du Québec à Trois-Rivières et que le terrain de soccer avait été inauguré en 2004.

Le terrain synthétique peut maintenant accueillir, grâce à son lignage, du soccer à onze ou à sept joueurs. Quant à elle, la piste d’athlétisme de 400 mètres compte huit corridors ainsi qu’une section dédiée aux sprints de 100 mètres. Le site détient aussi de nouvelles estrades pouvant accueillir 800 personnes.

« Dès qu’on entre sur le terrain, on remarque la grande qualité des installations et tout le potentiel du site. Il deviendra un précieux atout pour le développement de nos étudiants-athlètes, mais aussi pour la pratique du sport récréatif et l’accueil de compétitions de grande envergure qui feront rayonner l’UQTR et la ville de Trois-Rivières », confie le recteur Christian Blanchette.

La formation masculine de soccer des Patriotes retrouvera son domicile après avoir dû disputer ses trois dernières saisons sur le terrain du Séminaire de Trois-Rivières.

Le projet a été financé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (1,7 M$), la Ville de Trois-Rivières (1 M$), la Fondation de l’UQTR (750 000 $) et l’UQTR (555 562 $).